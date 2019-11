Jam Session jazz @ circolo italico artisti indipendenti

Ogni venerdì BRAVISSIMI musicisti Vicentini ci deliziano con una Jam Session mozzafiato.

Dedicata agli amanti del genere!! Per salire sul palco o ascoltare.

BAR APERTO PER I SOCI



Dalle ore 20:00 in Contrà Piazza del Castello 18, Vicenza.



Circolo Italico - Artisti Indipendenti

tel. 371 3690691

mail arte.crocicchio@gmail.com





*evento riservato ai soci e soci ARCI*

