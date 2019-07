JAM ROCK FESTIVAL 2019: spettacoli, intrattenimenti, street food e craft beers, concerto di Carotone

JAMROCK FESTIVAL 2019 - 5 giorni di spettacoli, intrattenimenti, street food e craft beers

Dal 17 al 21 luglio la città di Vicenza accoglierà il suo ormai consolidato appuntamento musicale Jamrock Festival, organizzato dall’Associazione Culturale Jamrock.

Il festival si svolge a due passi dal centro storico della città, nell’area Park Farini, dove una festa lunga 5 giorni accoglierà tantissimi live, ma anche street art e street food, il tutto da gustarsi con una “birretta” ghiacciata tra le mani.

Il Jamrock è un festival urbano in grado di soddisfare i più svariati gusti musicali, con variazioni sonore che spaziano tra esibizioni di artisti italiani e internazionali. Si potrà ascoltare da Tonino Carotone, artista cult che non ha bisogno di tante presentazioni, al groove dei pionieri del ragamuffin italiano Sud Sound System, dall’indie-pop-rap-cantautorale nazionale di Psicologi, Dutch Nazari, Clavdio e Rovere, alla sperimentazione hip-hop-funky-trip-hop del collettivo francese Chinese Man feat. Youthstar & Asm, dal mood jazz dell’acclamato trio newyorkese Too Many Zooz, alla performance dal forte impatto visivo-sonoro degli Psycodrummers, percussioni industriali con contaminazioni funky elettroniche.

Nel vasto programma musicale spicca TONINO CAROTONE

“Solcando le onde” è il nuovo singolo di Tonino Carotone accompagnato dal Piccolo Coro "Mariele Ventre" dell'Antoniano, diretto da Sabrina Simoni. Una canzone che affronta l'argomento migranti, con un focus particolare sul Mediterraneo. Un testo adatto anche ai bambini che racchiude poetica ed umanità.

«Non potrò mai dimenticare e mai dimenticherò quelle tristi, orribili e spaventose immagini trasmesse dal telegiornale. Centinaia di migliaia di persone seppellite da escavatori in fosse comuni. Sono seguiti milioni di rifugiati, in fuga senza niente pur di avere salva la vita. Era il 1994 in Ruanda dove guerra civile tra le etnie Hutu e Tutsi si trasformò in uno enorme genocidio. Per la prima volta nella storia venivano trasmesse questo tipo di immagini ed io osservavo quella tragedia dalla piccola televisione nella mia cella; ero in galera condannato per antimilitarismo, per aver disertato la leva e lottato insieme ai miei compagni per il movimento pacifista. Venticinque anni dopo tante persone, tanti esseri umani disperati stanno fuggendo dalla fame, dalla morte, dalla guerra, lasciandosi indietro tutto, per un po' di speranza, con il rischio di affogare, non solo in mare ma anche nell'inumana indifferenza della nostra società “civilizzata”, troppo abituata a vedere questo tipo di tragedie in televisione. La solidarietà è un importantissimo valore che rende più' grande un popolo e l'umanità tutta». Tonino Carotone

LINEUP

Mercoledi' 17 luglio

PSICOLOGI

-

DUTCH NAZARI



giovedi' 18 luglio

CLAVDIO

-

ROVERE



venerdi' 19 luglio

TONINO CAROTONE



SUD SOUND SYSTEM

& BAG A RIDDIM BAND



sabato 20 luglio

Davide Shorty & Funk Shui Project

-

CHINESE MAN

feat. YOUTHSTAR & ASM



domenica 21 luglio

PSYCODRUMMERS

TOO MANY ZOOZ

FOOD TRUCK

BBQ

Valdichiana

Specialità:

Hamburger di chianina



La Cucina

Street Food

Specialità:

Bbq ribs, alette di pollo, arrosticini, gnocco fritto



Bello

e Buono

Specialità:

Pizza gourmet



Per la

Polpetta

Specialità:

Polpette artigianali



Food

Omens

Specialità:

Tacos e burritos



Re

Grill

Specialità:

Bombette pugliesi

JAMROCK FESTIVAL 2019 | Music - Food & Street Art Festival | 17 - 21 Luglio 2019, Park Farini (Vicenza)