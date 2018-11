Uno spettacolo dedicato al grande pittore veneziano di cui si ricordano i 500 anni dalla nascita. La suggestiva cornice della cantina di Breganze vedrà il susseguirsi di professionisti dell'arte, dal teatro, alla musica, alla storia dell'arte, che sveleranno i retroscena, le ironie, il clima culturale e le note che animavano la vita di Jacopo Robusti detto il Tintoretto.



"Che gran stupor, che cose tremende

Che pensieroni pregni e che fierezze!

Tuto bulega e salta come frezze;

No’ fu visto in virtù cose più orende."

Francesca Rizzo, Storica dell’arte: "Sui teleri del pictor Jacopo Robusti".



Pino Costalunga, Attore: "La storia xe sempre quela?"



Ilaria Fantin, arciliuto e Massimiliano Varusio, viola da gamba e violoncello:

"Per cantar e far musicaa onòr e gloria de l’invitati".



E a fine serata: "In alto i calici al Veneziàn".



Evento ideato e diretto da Nerio Brian in occasione delle mostre dedicate a Tintoretto Gallerie dell’Accademia e Palazzo Ducale a Venezia.

Posti limitati. Quota 15 € singolo, famiglie 2 componenti o iscrizioni gruppi 10 € a persona.

Prenotazione obbligatoria via sms o whatsapp al numero 349.3546031