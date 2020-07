Jacopo Bulgari d'Elci racconta il potere attraverso le serie tv

Nella Sala dei Pegni del Palazzo del Monte di Pietà a Vicenza, riprendono le conferenze del critico Jacopo Bulgarini d'Elci sulle serie tv. Si parla di potere e politica, indagando i motivi per cui nel piccolo schermo questo temi vengono trattati in maniera sempre più negativa.

Bulgarini torno a raccontare le serie tv, dal vivo, tra parole e immagini. Il primo incontro sarà a Vicenza venerdì 3 luglio alle 21 e sabato 4 alle 18, visto che i posti ridotti a causa delle distanze: dovete prenotare, alla Fondazione Monte di Pietà di Vicenza: “Se il potere fa paura, ovvero la terrificante messa in scena della politica in tv.” Da The West Wing ad House of Cards, da The Handmaid’s Tale a Black Mirror.

Già prenotabile anche il secondo incontro, stesso luogo, venerdì 10 e sabato 11: “Machiavelli sul piccolo schermo”, che esplora l’affascinante e complessa dimensione politica di Game of Thrones, il blockbuster fantasy che ha dominato la tv dell’ultimo decennio. Vi aspetto!

INGRESSO GRATUITO, PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA a info@fondazionemontedipietadivicenza.it, indicando nome, cognome, recapito telefonico, data preferibile e numero di posti richiesti, attendendo specifica conferma dalla segreteria.

