Jacobin Italia: Presentazione vicentina

Arriva Jacobin Italia, trimestrale cartaceo e digitale e sito web quotidiano, la versione nostrana della rivista statunitense Jacobin Magazine che è diventata nel giro di pochi anni un caso editoriale e un fenomeno politico.



Il primo numero della rivista uscirà in libreria il 15 novembre e con l'occasione lo presenteremo anche a Vicenza insieme a due membri della redazione.



⇲ Giovedì 22 novembre

⇲ Alle 20:45

⇲ Intervengono Lorenzo Zamponi e David Broder

⇲ Modera Filippo Marranconi



------



⇲ Qualcosa in più sugli ospiti



David Broder è uno storico e traduttore inglese. È il redattore europeo di Jacobin magazine.



Lorenzo Zamponi, ricercatore in sociologia alla Scuola Normale Superiore, si occupa di movimenti sociali, partecipazione politica e memoria collettiva.



------



Per informazioni e abbonarsi a "Jacobin Italia":

⇲ www.jacobinitalia.it