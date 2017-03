IX Da San Marco a San Marco: 3° tappa del cammino veneto da Lonigo a Monte Berico

Giunge quest’anno alla nona edizione la manifestazione culturale e di solidarietà "Da San Marco a San Marco", nata dall’idea dell’Associazione San Marco Evangelista in collaborazione con Veneto Nostro – Raixe Venete, intende promuovere e valorizzare la fede, la cultura, la lingua e la memoria storica del popolo veneto attraverso un cammino che ha il popolo veneto come grande protagonista. L'evento è patrocinato dalla Regione del Veneto e con il sostegno della Diocesi di Verona e dell’associazione Veneti nel Mondo e dalla Lega delle Bisse del Garda. Il "Cammino del Popolo Veneto" partirà sabato 5 marzo dalla Chiesa di San Marco Evangelista a Torri del Benaco sul Lago di Garda per arrivare sabato 25 marzo in piazza San Marco a Venezia con una staffetta a piedi di 190 chilometri per quattro weekend intensi, attraverso anche i territori di Vicenza e Padova, toccando la Basilica di Monte Berico e la Basilica di Sant'Antonio come itinerario di fede e di cultura. La tappa sul territorio berico sarà domenica 12 marzo da Lonigo alla Basilica di Monte Berico. Inoltre il cammino partirà sabato 18 marzo dalla Chiesa di Santa Maria Maddalena a Rampazzo di Camisano Vicentino.

Come è già avvenuto durante le prime 8 edizioni i pellegrini porteranno con sé due vessilli del santo Patrono San Marco: il primo, contenuto in una teca consegnata da S.E. il Patriarca prima della partenza, e il secondo, vero e proprio testimone ufficiale, che passerà di mano in mano dei moltissimi “pellegrini-staffettisti” e che al termine verrà consegnato ad una comunità di veneti emigrati nelle vari parti del mondo. Il simbolo del Santo Patrono ha raggiunto finora le comunità dell’Argentina, del Cile, e dei stati di Santa Caterina, Paranà e di Rio Grande do Sul in Brasile, in Perù, di nuovo in Cile e il Comune di Arborea (OR). Quest’anno il Gonfalone verrà donato alla delegazione della comunità veneta di Melbourne, Australia. Chiunque intenda partecipare alla staffetta, percorrendo a piedi un tratto del cammino, può consultare il sito internet www.dasanmarcoasanmarco.com, dove troverà tutte le informazioni sull’evento e sull’iscrizione. Durante tutto il tragitto della manifestazione saranno raccolti generi alimentari che successivamente verranno devoluti alle mense dei poveri delle diocesi interessate dal percorso."Si tratta di un evento unico nel suo genere, ovviamente non politico, che punta sulla coscienza identitaria del popolo veneto - spiega Matteo Grigoli, primo organizzatore del cammino - Per quattro fine settimana, volontari di tutte le età si alterneranno per portare la Bandiera Veneta da un estremo all’altro della nostra Regione, fino nel cuore della capitale veneta: la Basilica di San Marco".La Festa del Popolo Veneto, celebrata ogni anno a ridosso del 25 marzo, è riconosciuta ufficialmente dalla regione attraverso la legge regionale 13 aprile 2007, n. 8 (BUR n. 37/2007)

Programma delle tappe di "Da San Marco a San Marco: Il Cammino del Popolo Veneto":

Domenica 5 marzo dalla Chiesa di San Marco Evangelista di Pai di Sopra, comune di Torri del Benaco (VR), giungendo alle 16.20 circa alla Basilica della Madonna del Frassino a Peschiera del Garda (VR). Se il vento lo permetterà, la discesa da Pai a Peschiera verrà fatta con una staffetta delle Bisse della Lega delle Bisse del Garda, dei vari comuni lacustri.

Sabato 11 marzo ripartirà dalla Basilica di San Zeno a Verona per arrivare alla Basilica Madonna della Strà di Belfiore.

Domenica 12 marzo da Lonigo in direzione della Basilica Madonna di Monte Berico a Vicenza

Sabato 18 marzo dalla Chiesa di Santa Maria Maddalena di Rampazzo di Camisano fino all’Abbazia di Praglia di Teolo (PD)

Domenica 19 marzo dalla Basilica del Santo a Padova fino a Villa Pisani in località Strà.

Sabato 25 marzo: Festa del Popolo Veneto - il cammino partirà dal Convento dei Frati Cappuccini di Mestre per giungere infine in Piazza San Marco.

