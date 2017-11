Itinerari Letterari d'Inverno: "Storie e Misteri dei Fiumi di Vicenza"

Venerdì 10 novembre alle 18.30 Itinerari Letterari organizza "Storie e Misteri dei Fiumi di Vicenza" con letturedi Giulia Basso e l'attrice Martina Pittarello, tratte da Neri Pozza, Meneghello, Barolini, Parise, Trevisan e Scabia, che raccontano le storie dei quartieri antichi del capoluogo berico, lambito dalle acque dei suoi fiumi. Ingresso a contributo libero. Durata: 1 ora. Informazioni: itinerariletterari@gmail.com - 349.5254849. Aggiornamenti: www.facebook.com/itinerari.letterari/

ITINERARI D'INVERNO. L'evento fa parte degli "Itinerari d'Inverno" in collaborazione con Dedalofurioso, riproducendo le atmosfere delle passeggiate culturali, sorseggiando del buon vino o delle calde tisane. Per la stagione invernale 2017/2018 sono in programma una serie di appuntamenti al teatro nella sala della caffetteria e bar di Preara, centro culturale comunale di Montecchio Precalcino, situato in via San Francesco 11.

