Italia-Serbia: la nazionale di calcio a 5 al Palatezze di Arzignano

Lunedì 30 gennaio alle 20.30 è in programma l'amichevole di calcio a 5 Italia-Serbia al Palatezze di Arzignano in via Mameli 15. E' previsto un grande afflusso di pubblico per la partita della nazionale. Martedì 31 gennaio si svolgerà il “ritorno” di questa doppia sfida con la Serbia al Pala Teatro di Villorba (TV) con inizio del match fissato per le 19.30. Capienza Palatezze: 629 posti totali. Info parcheggi: parcheggio “PalaTezze": 146 posti auto. Altri parcheggi nelle vicinanze: via Montecchio; via Fratelli Bandiera (davanti alla Parrocchia della frazione di Tezze); via San Pio X; via Zaupa; via Mure (c/o Parco Giazzon); via Roma; via Valbruna; via Ghisa. Ingresso gratuito.

"Saranno presenti sul posto le forze dell’ordine per regolare il grande afflusso di pubblico previsto per la partita.” - spiega il delegato allo Sport Michele Bruttomesso. “Con loro e con la società Real Futsal Arzignano ci stiamo confrontando quotidianamente già da parecchi giorni per cercare di organizzare al meglio un evento sportivo che per Arzignano è sicuramente qualcosa di nuovo e di straordinario. Mi sento di ringraziare fin da subito perché lo sforzo al servizio della collettività è notevole, ed a volte passa, ingiustamente, per qualcosa di meno importante e scontato."

