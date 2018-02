Isola Motor Fest 2018

Dopo il successo di "ISOLA Off-Road", torniamo ma più in grande!

Arriva ISOLA MOTOR FEST, 3 giorni dedicati alle moto e 1 serata dedicata alle auto!



Domenica 4 - Sabato 10 - Domenica 11 MARZO (dalle 10 alle 17)

Manifestazione per moto da enduro/cross, d’epoca, quad e bicilindrici (ANCHE SENZA LICENZA).

La manifestazione si svolgerà su 2 aree distinte:

ZONA VERDE percorso easy per principianti e minicross per bambini

ZONA ROSSA per piloti esperti, con tracciato completamente nuovo e rinnovato