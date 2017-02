Involtini di vitello con radicchio alla "Scudelletta" di Barbarano Vicentino

Martedì 14 febbraio alle 19.30 la Trattoria Scudelletta di Barbarano Vicentino in via Tavella 9 organizza la "Cena Romanatica di San Valentino" con un ricco menù di 2 antipasti, 2 primi, un secondo con contorni, sorbetto e dessert oltre ad acqua, vini abbinati e caffè. Costo: 70 euro a coppia. Per informazioni e prenotazioni: 0444.886015 - trattoriascudelletta@gmail.com.

Il menù della serata:

2 ANTIPASTI: Cheese cake con zola e pere tartare al salmone - Sformatino di zucchine su fonduta rossa

2 PRIMI PIATTI: Risotto al tartufo nero dei Berici - Tagliatelle al cacao con mazzancolle e chiodini

SECONDO PIATTO: Involtino di vitello al radicchio con cumble di pane allo speck su crema di patate accompagnato con contorni misti

DESSERT: Sorbetto alla frutta e meringa al cioccolato con coulis alla fragola

Caffè - Acqua - Distillati vini in abbinamento

