Intrirun: corsa podistica non competitiva sui 10 chilometri

INTRiRun è una corsa podistica non competitiva, aperta a tutti dai 18 anni in su di 10km piani inserita nel programma della festa di San Pietro Intrigogna e del 10° Memorial Fabio Galtineri. Si svolgerà mercoledì sera 18 luglio a San Pietro Intrigogna, frazione a est di Vicenza.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare tutti, di entrambi i sessi, con un minimo di 18 anni compiuti.

ORARI E PERCORSO

Ritrovo alle ore 19:30 presso la chiesa di San Pietro Intrigogna. Inizio corsa podistica ore 20:15. Partenza e arrivo nello stesso posto adiacente la chiesa. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO (minimo 18 anni )

Il contributo organizzativo è di 10 euro e sono compresi:

pettorale, cronometraggio, ristori, gadget tecnico, assistenza medica, spogliatoi, docce, parcheggio, custodia borse e pasta party.

PUNTI ISCRIZIONE

-iRun, via Moneta, 204 (zona Pomari) - Vicenza - Tel. 0444/964079;

-nei giorni del torneo di calcetto e beach volley dal 4 al 23 luglio a San Pietro Intrigogna;

-via mail inviando modulo e bonifico a: segreteria@vicenzamarathon.it

(iban: IT83Z0839911800000000290200, intestato a Vicenza Marathon asd);

RITIRO PETTORALI

I pettorali si possono ritirare direttamente la sera della corsa a San Pietro Intrigogna;

PREMI

Al termine della corsa podistica verranno premiati i primi 3 uomini, le prime 3 donne e i primi 3 di ogni categoria e di entrambi i sessi, escludendo gli assoluti, con il seguente criterio: dai 18 ai 50 anni; dai 51 e oltre.

INFO: Tel. 335/6673311 - 366/3570331 - segreteria@vicenzamarathon.it