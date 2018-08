Intesa Sanpaolo: Gallerie d'Italia aperte a Ferragosto

VICENZA

Le Gallerie d’Italia di Palazzo Leoni Montanari, sede museale e culturale di Intesa Sanpaolo a Vicenza, restano eccezionalmente aperte mercoledì 15 agosto con ingresso gratuito, proponendo a quanti sceglieranno di stare in città un Ferragosto all’insegna dell’arte.

Oltre alla collezione permanente di arte veneta del Settecento, è possibile ammirare l’esposizione La seduzione. Mito e arte nell’antica Grecia,quinto appuntamento vicentino della rassegna Il Tempo dell’Antico, il progetto espositivo dedicato alla valorizzazione della raccolta Intesa Sanpaolo di ceramiche attiche e magnogreche. La mostra, curata da Federica Giacobello e aperta al pubblico fino al 13 gennaio 2019, approfondisce l’originale tema della seduzione nella cultura greca e magnogreca. Quaranta straordinarie opere archeologiche – statue, vasi apuli e lucani, specchi in bronzo, contenitori per olii, trucchi e gioielli – documentano aspetti amorosi, religiosi e sociali della seduzione e narrano appassionanti storie che hanno come protagonisti divinità ed eroi mitici. Accanto a un consistente nucleo di ceramiche figurate della collezione Intesa Sanpaolo, arricchiscono la mostra preziosi manufatti provenienti dai Musei Archeologici Nazionali di Napoli e di Reggio Calabria.

Ancora poche settimane invece per visitare la mostra Gallerie Summertime, che sarà aperta fino al 26 agosto. Un’esposizione di illustrazione che racconta l’estate: i Mondiali di calcio in Russia, la stagione dei concerti all’aperto, il cinema che esce dalle sale per riempire piazze e cortili, i viaggi e le vacanze.L’illustrazione è il comune denominatore di una mostra collettiva con oltre 150 opere di 70 artisti da tutto il mondo, tra i quali Orlando Arocena (USA/Messico, vincitore di un Clio Award), Stanley Chow (Regno Unito), Lisk Feng (Cina, vincitrice di una Medaglia d’oro alla Society of Illustrators) e gli italiani Riccardo Guasco, Mauro Gatti, Marina Marcolin, Gloria Pizzilli, Ale Giorgini, Francesco Poroli, Gianluca Folì. Presenti i contributi del georgiano Bartosz Kosowski, con alcuni poster dedicati a film cult, del colombiano Andrés Moncayo, con una serie di omaggi al cartone animato Holly e Benji, del ceco Dušan Cežek, che mette in mostra le sue creazioni in pixel; sono esposte le tavole di Davide De Cubellis utilizzate per il visualizing e la realizzazione de Le Avventure Acquatiche di Steve Zissou di Wes Anderson, e la tavola di Alessandro Pautasso diventata la copertina del disco di Mika. La rassegna è realizzata in collaborazione con l’associazione culturale Illustri di Vicenza.