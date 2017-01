Integrazione, Delia Pompa a Vicenza focus su immigrati minorenni a scuola

Ci sono ancora posti disponibili per l'incontro di sabato 3 febbraio, dalle 16.30 alle 18, al Polo B55 in contra' Barche, 55 dove Delia Pompa, figura di primo piano del mondo dell'istruzione statunitense, parlerà di integrazione di immigrati minorenni nel sistema scolastico.

L'appuntamento, organizzato dall'ufficio Politiche giovanili, è ad ingresso libero e si terrà in lingua inglese. Per prenotazioni mfardin@comune.vicenza.it. E' rivolto non solo a coloro che si occupano direttamente di educazione e politiche sociali (insegnanti, educatori, assistenti sociali, operatori sociali), ma anche a tutti i cittadini interessati. L'incontro in programma dalle 14.30 alle 16, con interprete, ha già registrato il tutto esaurito.

Delia Pompa è Senior fellow (ricercatrice) per la politica dell'istruzione negli Stati Uniti del centro nazionale MPI sulla politica di integrazione degli immigrati, nonché membro della commissione del senato degli Usa per la salute, l'istruzione, il lavoro e la previdenza. La dottoressa Pompa si occupa di ricerca e di analisi politica per il miglioramento dei servizi educativi degli studenti immigrati e di lingua inglese (Ells) e svolge un ruolo chiave nella definizione della politica di istruzione federale americana.



In qualità di vice presidente per l'Istruzione a NCLR (Consiglio Nazionale di La Raza), la più grande organizzazione latina nazionale negli Stati Uniti di diritti civili e difesa, Delia Pompa sovrintende a programmi di istruzione vari quali l'apprendimento, l'impegno dei genitori ed educazione della prima infanzia presso scuole universitarie, scuole superiori, le società di istruzione. Lavora anche con impegno sulle politiche di istruzione americane.



Pompa è riconosciuta a livello nazionale per la sua esperienza con studenti di lingua inglese, nonché per la sua visione sulla riforma della scuola, sull’educazione della prima infanzia e le scuole charter. La sua ricca esperienza si basa sull'esperienza ricoprendo posti come il Co-Principal DMP Associates; come Direttore Esecutivo nell’Associazione Nazionale per l'educazione bilingue; come Direttore dell’Ufficio di educazione bilingue e lingue minoritarie nel Dipartimento della pubblica istruzione degli Stati Uniti e Direttore della Pubblica Istruzione, Prevenzione Gravidanza adolescente e Sviluppo per i Giovani.



Pompa ha conseguito un Master in educazione della prima infanzia presso l'Università del Texas, San Antonio e vive a Washington, DC.

Informazioni: http://www.migrationpolicy.org/about/staff/delia-pompa