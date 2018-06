Instreet Longare 2018

Dopo una lunga attesa e il successo dello scorso anno ritorna a grande richiesta InStreet

Sabato 16 e Domenica 17 Giugno siete attesi per un evento Street Food con tornei di Pallavolo, Calcio a 5 Contest di Graffiti esibizione della scuola di musica, auto e moto americane, sfilata di alta sartoria e di abiti vintage anni 50, musica live e tanto tanto altro



Per info: dimacultura@gmail.com

348 173 1220



Per le iscrizioni ai tornei si può compilare i moduli sulla pagina Facebook "In Street Longare" ed inviarli successivamente alla mail indicata.



Ingresso gratuito

