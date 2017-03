InstaMeet: alla scoperta delle Grotte del Caglieron sul Cansiglio nel trevigiano

Domenica 26 marzo alle ore 9 il "Gruppo Instameeters: Viaggiare e Condividere" organizza l'escursione alle Grotte del Caglieron a Fregona nella provincia di Treviso sul Cansiglio con una camminata medio/facile. Il progetto social "InstaMeet" propone qualcosa di alternativo una domenica al mese con l'obbiettivo di passare delle piacevoli giornate in compagnia, scoprendo sempre posti nuovi. Ritrovo al parcheggio vicino al cimitero di Fregona. Si consiglia di indossare vestiari a strati e scarpe da trekking oltre a portare macchina fotografica e smartphone per scattare foto. Pranzo indipendente al sacco. Per partecipare basta mettere un post su www.instameeters.com. Gli eventi sono riservati ai possessori della tessera associativa. Foto delle grotte: www.instagram.com/explore/locations/29750558/grotte-del-caglieron/. Un "InstaMeet" è un evento gratuito riservato a chi usa Instagram e ama fare belle foto all'aria aperta. Organizzatore: Davide Zanon - www.instagram.com/davidezanon.art/

GROTTE DEL CAGLIERON: sono situate in località Breda di Fregona in provincia di Treviso. Il complesso consta di una serie di cavità, parte delle quali di origine artificiale e parte di origine naturale; per la parte naturale, si tratta di una profonda forra incisa dal torrente Caglieron su strati alternati di conglomerato calcareo, di arenarie e di marne del Miocene medio (da 16 a 10 milioni di anni fa). Numerose sono le cascate, alte parecchi metri, con grandi marmitte alla base. Nella parte più profonda della forra, si notano sulle pareti grandi concrezioni calcaree, che chiudono per un tratto e in parte la volta, dando all’insieme l’aspetto di una grotta. Sulle pareti della forra si aprono delle grandi cavità artificiali, ottenute dall’estrazione dell’arenaria, la tipica “piera dolza” (pietra tenera). L’attività estrattiva, che risale al 1500 e forse anche prima, forniva il materiale per la costruzione di stipiti e architravi, che si possono ancora osservare sulle vecchie case e i palazzi di Vittorio Veneto e dintorni.

