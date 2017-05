"Insieme In Campagna" a Montecchio Precalcino

Una domenica bio in fattoria, da passare insieme a tutta la famiglia, con attività all'aria aperta, laboratori e mercatino per essere veri protagonisti dell'agricoltura bio. L'appuntamento è per domenica 7 maggio all'azienda agricola La Decima di via Europa Unita 12 a Montecchio Precalcino, a partire dalle ore 10.30 Presso l'azienda agricola bio La Decima e assieme a NaturaSì bimbi, genitori, nonni, ragazzi e giovani hanno l'opportunità di trascorrere una giornata nei campi, vicino agli animali, a stretto contatto con la natura: una vera e propria festa in campagna per incontrare gli agricoltori e i produttori bio e per comprendere i valori e il loro impegno per offrirci tutti i giorni prodotti, che sono vero nutrimento.

La giornata di festa in campagna si svolge nella suggestiva cornice de La Decima, l'azienda agricola che ha una storia secolare e che rappresenta un ottimo esempio di rivalutazione del patrimonio del territorio attraverso l'agricoltura bio. Di proprietà della Provincia di Vicenza, dal 2016 è gestita da Pio e Nicoletta Lago, già titolari dell'Antico Podere Bernardi in provincia di Bologna, con l'obiettivo di fare agricoltura biologica sui suoi oltre novanta ettari e di attivare una filiera lattiero-casearia bio, preservando la biodiversità e valorizzando le produzioni locali.