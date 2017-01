"Insieme con le Scuole": laboratori e giochi per ragazzi al Centro Ferrovieri

TUTTI GLI APPUNTAMENTI NEI QUARTIERI DI VICENZA DAL 16 AL 22 GENNAIO

Domenica 22 gennaio, dalle 15.30 alle 17.30, al centro polifunzionale dei Ferrovieri a Vicenza in via Vaccari 107 si terranno laboratori e giochi per bambini e ragazzi. L'iniziativa è a cura dell’associazione genitori "Insieme con le Scuole" in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione del comune di Vicenza. Per informazioni: 393.9412817 - www.locomotivaferrovieri.it - locomotivaferrovieri@gmail.com - 328.4748878 (Michela).

ELENCO LABORATORI