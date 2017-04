Insegnamento e gioco degli scacchi a Montecchio Maggiore

GLI APPUNTAMENTI A MONTECCHIO MAGGIORE DAL 22 APRILE AL 1 MAGGIO

Giovedì 27 aprile e giovedì 4 maggio dalle 15 alle 18 il Circolo Scacchistico Castellano propone attività di insegnamento e gioco degli scacchi, rivolta in particolare ai ragazzi dai 9 ai 18 anni, all'InformaGiovani di Montecchio Maggiore in via Leonardo Da Vinci 17. Incontri gratuiti senza iscrizione. Gli appuntamenti si terranno ogni giovedì tranne il periodo estivo e le festività. Referente: Giuseppe Rossi (presidente). Contatti: InformaGiovani 0444.490934

