Ingrumà festival della solidarietà a Santorso

Torna anche quest’anno INGRUMÁ, il festival estivo che porta tanto divertimento e tanta buona musica nella spettacolare location di Villa Rossi a Santorso (VI)!

Sette serate da vivere in compagnia con buon cibo, grandi artisti live e DJ, il tutto a sostegno di una buona causa, come da sempre vuole lo spirito di questo evento.

Aperitivo Ingrumà // Inizio Concerti ORE 18:00

VENERDI' 28 GIUGNO

Paolo PJ preshow dj set

Demian's - it pop

LARRY Acoustic - rock 70

Banzai Banana - hard pop

CAL aftershow dj set

SABATO 29 GIUGNO

Carl Anthony Lorenz - indie folk

Laino & Broken Seeds - blues (Bologna)

Silva / Phill Reynolds con il suo primo album in italiano

Girl Gang pre & aftershow dj set

✖DALLE 17.30 ALLE 19.30

TUTTI IN CARROZZA!

Giochiamo insieme a A.S. Delfini 2001 asd i DELFINI BASKET in carrozzina di Montecchio Maggiore al campo da basket esterno del Grumo!

VENERDI' 5 LUGLIO

Dj Kali - hip hop

Sticky Brain - fusion funk

GunMa MG - rap

La Base - hip hop-jazz (Roma-Ascoli Piceno)

SABATO 6 LUGLIO

CAL resident dj set

Montmartre Memories - alt pop

Nowe - alt rock

LaScimmia - indie rock (Treviso)

i Melt [ULTIMA DATA] - punk rock (La Tempesta)

Al Tajara collective aftershow dj set

DOMENICA 7 LUGLIO

Ingrumà si dedica ai più piccoli!

Dalle 15:00 laboratori, giochi e spettacoli per bambini con Peace and Klaun, Jonathan Cooperativa Sociale Bassano, Megahub, Fate per Gioco, La Casa Verde ranch

Presentazione progetto Ingrumà 2019: Lilliput ONLUS

17:00 Spettacolo finale con I Pagliacci Budino &Tortellino

✖DALLE 19:00 APERITIVO MUSICALE CON:

POZZER/PAGLIACCIA DUO (Federico Pozzer - piano elettrico, Gioele Pagliaccia Drummer - batteria, percussioni)

Rainy Valley Sessions - JAM SESSION aperta a tutti!

VENERDI' 12 LUGLIO

Diego Trenti - pop rock

CapGirls Channel - pop rock

Mr. Mapo - indie pop

Gastòn - pop (X-Factor 2018)

Ce di Peggio dj pre & aftershow dj set

SABATO 13 LUGLIO

Fjord - rock

West Red - alt rock (vincitori Vicenza Rock Contest 2019)

Losing Breath - alt rock

Girless - folk triste (Viserba)

Killer4 - alt rock (Piacenza)

VELTE CREW pre & aftershow dj set

✖CUCINA APERTA dalle 19:30

MENU’ street food realizzato con prodotti freschi ed a chilometro zero.

Panini onti, burritos vegetariano, piadina veg con falafel, patatine fritte, pizzette.

✖PARCHEGGIO consigliato: Piazza Baden Powell, Piazza della Libertà. PARCHEGGIO INTERNO riservato a persone con disabilità.

✖LO STAFF è composto interamente da VOLONTARI. Con il ricavato dell'evento Ingrumà sostiene ogni anno un diverso progetto di beneficenza.

PROGETTO 2019: quest'anno sosteniamo l’associazione Lilliput Onlus nata nel 1999 per promuovere e supportare la Famiglia Feltrin nell’accoglienza, l’educazione e la promozione sociale di minori portatori di gravi disabilità.

INGRESSO LIBERO

Ingrumà

Via Alessandro Rossi - Villa Rossi, Santorso

Sono passati 16 anni da quando alcuni ragazzi di Santorso, un po’ per gioco e un po’ seriamente, decidono di organizzare un evento estivo per il loro paese. L’idea era quella di creare un punto di aggregazione per i giovani e meno giovani, un momento di divertimento sano, un evento che fosse ripetibile. La provenienza dal gruppo scout locale di alcuni dei fondatori ha dato quel pizzico di senso civico e politico che serviva per fare di Ingrumà anche un modo per sensibilizzare le persone a tematiche sociali e di solidarietà.

E così nel 2002 Andrea, Paolo, Mirco, Fede e altri ragazzi orsiani, si rimboccano le mani e costruiscono un chioschetto in legno sulla collinetta di Santorso, che da qualche anno si chiama “Collina dei ragazzi”, ma nota nel paese soprattutto come collina del Grumo.