Indiependance: i classici dell'Indie Music

“INDIEPENDANCE” è un nuovo format-concept che abbraccia la scena indie e indietronica, sia live che in dj set.

La Musica Indipendente é, tuttora, una fonte inesauribile di sperimentazione e ricerca. Dall’iniziale sviluppo in ambito rock/alternative, l’Indie Music ha allargato i propri confini abbracciando tutti i generi possibili, da quelli chitarristici a quelli melodici via via fino a quelli digitali. IndiePenDance li mette sul piatto tutti: indie-rock, nu.electro, post-disco, IDM, celebrando i grandi classici di questo mondo e sottolineandone i nuovi.

Holograph (live)

Electro

Il progetto solista electro-visual (INRI / Krishna Music Group ) del trevigiano Dario Marturano; non solo un progetto musicale ma un’unione tra arti e scienze diverse, in cui il suono incontra il design, l’elettronica e l’informatica.

“Penso che la musica non debba essere vista come una forma d’arte a se stante, ma uno strumento di coesione tra scienze e arti diverse per permettere all’artista di esprimersi a tutto tondo”

La sua recente firma per INRI ne conferma il radioso futuro nella scena indie-tronic internazionale.

_________

[warm-up & aftershow]

PutanoHoffman.TreidEvents (dj set, live set)

Indie-rock, nu.electro, post-disco, IDM

Pluripremiato resident Dj per ZionRockClub, Apartaménto Hoffman, Il Deposito e in consolle (quite often) per Sherwood Festival, Fiera della Musica, Suoni Di Marca, Astro Club, Round Midnight, Cs Rivolta, K2 Vicenza, Stazione Rogers, Queen Theather, Bianconiglio, Capitol Event Hall, Argo16, Loft, Pier, Modular Space and many many many others.

_________



INGRESSO GRATUITO CON TESSERA ARCI

Il Terzo Ponte è aperto dalle 19.30 per la cena

Potrai scegliere tra menu à la carte o un’ampia selezione di snack, golosità, stuzzichini.

Per info e prenotazioni:

0424 504042

contatti@terzoponte.it

(foto dal sito Terzo Ponte)