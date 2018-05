“Dalle buone scelte alle buone abitudini” - incontro pubblico con il nutrizionista

La classi terze e quarte della scuola primaria “Manzoni”, nell’ambito del progetto “Dall’orto al piatto”, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e in collaborazione con Despar, propongono una serata aperta a tutta la cittadinanza dal titolo “Dalle buone scelte alle buone abitudini”.

L’appuntamento è lunedì 14 maggio alle 20,30 in Sala Civica Corte delle Filande. Saranno il medico nutrizionista Filippo Brocadello e gli attori Silvio Barbiero e Anna Scomparin a parlare in modo chiaro e coinvolgente di sana alimentazione e salute in famiglia.

L’evento si inserisce nel percorso annuale che gli alunni di terza e quarta stanno affrontando per imparare il valore di un’alimentazione sana ed equilibrata.