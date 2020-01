Incontro pre spettacolo fra spettatore e artisti con Sebastiano Lo Monaco

ABBECEDARIO 2020

Incontri pre spettacolo fra spettatori e artisti della Stagione Teatrale 2019/2020 del Comune di Bassano del Grappa (VI)

SEBASTIANO LO MONACO presenterà lo spettacolo ANTIGONE in dialogo e confronto con il pubblico.



Una grande occasione per il pubblico e per tutti gli appassionati di teatro. Cinque momenti di incontro e riflessione con altrettanti protagonisti della Stagione Teatrale 2019/20 di Bassano del Grappa.

Nel salotto del Color Cafè conosceremo meglio attori, registi e protagonisti del Grande Teatro.



Tutti gli incontri sono ad INGRESSO LIBERO e aperti a tutti.



Presso il Color Cafè

a fianco del Teatro Remondini

Via SS. Trinità, 8 - Bassano del Grappa

www.facebook.com/ColorCafeBassano



Vi aspettiamo!



Martedì 10 marzo 2020 ore 19.00

> SEBASTIANO LO MONACO - "ANTIGONE"



Lunedì 23 marzo 2020 ore 19.00

> ATIR / SERENA SINIGAGLIA - "LE ALLEGRE COMARI DI WINDSOR"“