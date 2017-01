Incontro-Laboratorio sul bullismo a Valli del Pasubio

Martedì 21 febbraio alle 20.15 nella sala consiliare di Valli del Pasubio in via Bruno Brandellero 46 verrà proposto un laboratorio pratico sulla tematica del bullismo con il dottor Marco Matteazzi per il terzo appuntamento del ciclo di incontri "Genitori a Scuola" (vedi programma) a cura dell'Istituto Comprensivo "Monte Pasubio" di Valli del Pasubio e Torrebelvicino. L'incontro sarà utile ai genitori per crescere sotto il profilo della gestione del proprio rapporto con i figli sulle problematiche legate al periodo pre-adolescenziale. Gli appuntamneti sono rivolti a papà e mamme degli studenti degli alunni di scuole materne, elementari e medie. Ingresso libero.

ELENCO INCONTRI