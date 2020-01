Le avventure della piccola regina Elisabetta:incontro con l'autrice

MARTEDÌ 21 GENNAIO 2020 - dalle ore 10.00

H-International School Vicenza

Corso Fogazzaro 254/238 -VICENZA



"Le Avventure della piccola Regina Elisabetta

Un giorno a Buckingham Palace"

di Stella Nosella, Thomas J. Mace-Archer-Mills

illustrazioni di Valentina Vanasia

Edizioni L'Orto della Cultura



Gli autori e l'illustratrice incontrano gli studenti



Vi siete mai chiesti cosa significhi essere la nipote di un Re?

Elisabetta, per gli amici Lilibet, è una principessa alle prese con una vita straordinaria ed entusiasmante. Nipote del Re d’Inghilterra, vivrà una giornata speciale quando, per la prima volta, sarà invitata a Buckingham Palace a trovare i suoi adorati nonni. La sua visita era stata organizzata nei minimi particolari ma, approfittando di un momento di distrazione della sua balia, Lilibet cederà alla curiosità di visitare il Palazzo da sola contravvenendo agli ordini che le erano stati imposti. Cosa scoprirà Lilibet in questa straordinaria avventura?

Libro dedicato alla Regina Elisabetta II di Inghilterra, versione italiana, come tributo alla sua Vita ed il suo Regno.

http://www.littlequeenlilibet.com/

http://www.ortodellacultura.it/index.php/catalogo2/bambini-ragazzi/le-avventure-della-piccola-regina-elisabetta-un-giorno-a-buckingham-palace-detail