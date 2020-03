Klohorys Pacheco: assaggi di Venezuela

Incontro con Klohorys Pacheco.

Autrice del progetto “Incantesimo delle Valli: da Variquisimeto alla Valsugana”.

Un libro che raccoglie testi ed illustrazioni appartenenti ai territori della valle di #Variquisimeto (#Venezuela) e della #Valsugana (#Italia).

Incontro tra sapori, parole e immagini, al di là delle distanze culturali.

Un invito all’audacia, per rompere le frontiere, non solo i limiti geografici, ma anche quei muri psicologici che, dividendoci, ci indeboliscono. L’arte deve essere un ponte per fa sì che mondi paralleli si tocchino, si accarezzino, si graffino. Perché un popolo è tutti i popoli e una e comune è la storia dell’umanità.



• Durante l’incontro si potrà degustare un noto piatto venezuelano, las Caraotas negras. Un altro modo per immergersi nell’atmosfera di questo paese sudamericano.



INFO COSTI E PRENOTAZIONI: Flavia Riccio 348 9193878



Il ricavato dell’incontro andrà a Klohorys Pacheco per la realizzazione del progetto di pubblicazione del libro “Incantesimo delle Valli: da Variquisimeto alla Valsugana”.



Evento organizzato da Color Cooperativa Sociale al Color Café di Bassano del Grappa