Incontro con Enrico Vanzini - giornata della memoria Longare

✨𝐆𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐌𝐞𝐦𝐨𝐫𝐢𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟎✨

“Tᴜᴛᴛɪ ᴄᴏʟᴏʀᴏ ᴄʜᴇ ᴅɪᴍᴇɴᴛɪᴄᴀɴᴏ ɪʟ ʟᴏʀᴏ ᴘᴀssᴀᴛᴏ, sᴏɴᴏ ᴄᴏɴᴅᴀɴɴᴀᴛɪ ᴀ ʀɪᴠɪᴠᴇʀʟᴏ” (Pʀɪᴍᴏ Lᴇᴠɪ)



Classe 1922,

97 anni portati ancora con tenacia e lucidità.

𝐄𝐍𝐑𝐈𝐂𝐎 𝐕𝐀𝐍𝐙𝐈𝐍𝐈, militare italiano prigioniero dei tedeschi dopo l’8 settembre, fu inviato a Ingolstadt in Germania a lavorare.

Tentò la fuga ma ripreso venne condannato a morte a Buchenwald, pena in seguito commutata con l'internamento nel campo di concentramento a Dachau.

Ha deciso di raccontare la sua esperienza a Dachau solo pochi anni fa e avremo l’onore di ascoltare la sua testimonianza nell’incontro organizzato dal 𝐂ᴏᴍᴜɴᴇ ᴅɪ 𝐋ᴏɴɢᴀʀᴇ 𝐕ᴇɴᴇʀᴅɪ̀ 𝟕 𝐅ᴇʙʙʀᴀɪᴏ ᴀʟʟᴇ ᴏʀᴇ 𝟏𝟎.𝟎𝟎 presso la Casa della Comunità di Costozza.



Nel 2013 il presidente della Repubblica ha conferito a Enrico Vanzini la medaglia d’onore nell’ambito delle celebrazioni ufficiali della Giornata della Memoria e il 2 giugno 2019 è stato nominato Cavaliere della Repubblica.



Da non perdere questo intenso e significativo incontro!