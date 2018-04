Incontro al femminile - con Alessandra Di Gesù

“I misteri del femminile: la donna Drago, Sirena e Unicorno”

con Alessandra Di Gesù

Inizia mercoledì 11 aprile, alle 20 al Teatro di Magrè di Schio, un ciclo d’ incontri dedicati ai misteri del femminile e alla conoscenza di se stesse attraverso la propria dea interiore. Riconoscerla attraverso gli archetipi della donna drago, sirena e unicorno è un modo per risvegliare il proprio potere personale e riconnettersi ad un’ antico sapere di cui ogni donna è custode.

La serata esperienziale è aperta a tutte le donne di qualsiasi età previa prenotazione obbligatoria e sarà la prima di un ciclo di incontri dedicati alla riscoperta di questi potenti archetipi e alla loro iniziazione rituale.

Storica dell’ arte, scrittrice, Maestra di Rune, Sciamana dei Popoli del Mare e Sacerdotessa degli Antichi Misteri, Alessandra Di Gesù, vive a Roma ma tiene seminari esperienziali, percorsi individuali e collettivi, rituali e consulenze personali in tutta Italia e all’estero. Viene introdotta fin dalla tenera età alle conoscenze delle antiche Tradizioni del Mediterraneo e all’ Arte Sacra delle Rune da una sciamana irlandese, depositaria di un sapere millenario che si tramanda da secoli per via femminile.

Per approfondire www.alessandradigesu.it Fb Alessandra Di Gesù)