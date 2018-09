Incontri e corsi su bullismo, conflitti famigliari e problematiche adolescenziali

Prosegue e si intensifica ad Arzignano il progetto Reti di Comunità, intervento globale di prevenzione primaria che lavora negli ambiti della famiglia, della scuola e della comunità, realizzato in collaborazione con l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII.

Sono tre le grandi aree tematiche sulle quali si concentrano gli incontri organizzati nell’ambito del progetto. L’Area Scuola con interventi di educazione volti a rafforzare il benessere psicofisico e sociale di alunni e corsi di formazione/informazione per insegnanti

L’area Comunità e territorio con incontri finalizzati a sviluppare competenze relazionali utili nell'area del disagio coinvolgendo i cittadini al fine di rendere la comunità capace di promuovere, gestire e controllare il cambiamento con continuità nel tempo

L’area Famiglia prevenzione primaria con i genitori attraverso momenti formativi e il potenziamento e il sostegno dei gruppi e/o associazioni di genitori.

LE INIZIATIVE

Gestione del conflitto di famiglia destinato ai genitori in quattro incontri: l’8, il 15, il 23 e il 30 ottobre, nell’Aula Magna della scuola Fogazzaro in corso Mazzini, dalle 20.30 alle 22.45. Affronterà le tipologie, le origini e le dinamiche del conflitto, i fattori che possono alimentarlo o regolarlo oltre che l’ascolto attivo e il problem solving.

Vi è poi un corso di formazione di 9 ore, dal titolo “EducaFilm Bullismo” per docenti che mira a fornire maggiori conoscenze e competenze nella gestione delle problematiche legate al bullismo, al cyberbullismo a scuola, attraverso l’utilizzo di film, sequenze filmiche, serie TV e cortometraggi. Il corso inizierà il 2 ottobre (iscrizioni entro il 27 settembre) e si articolerà in tre lezioni: martedì 2 ottobre, martedì 9 ottobre e martedì 16 ottobre, dalle 16 alle 19 all’Auditorium Motterle dell’Istituto Comprensivo Parise di Arzignano. Per iscrizioni e informazioni: whatsapp 3408796318 e mail – info@edupolis.org

Non meno importante l’attività nelle scuole con gli incontri di formazione/informazione per alunni preadolescenti e adolescenti sui comportamenti a rischio e i fattori di protezione. Altri incontri avranno come oggetto le problematiche legate al bullismo. L’iniziativa dal titolo “Adolescenti –inquieti-“ prevede diverse ore di intervento che coinvolgeranno dai 100 ai 150 alunni per lavorare su quattro aree a rischio.

Infine, non meno importante, sono in corso di stampa e distribuzione dei libretti illustrativi per alunni e famiglie sul bullismo e sull'utilizzo responsabile delle nuove tecnologie. Relatore degli interventi sarà Marco Maggi, consulente educativo, formatore Metodo Gordon per docenti, genitori e operatori socio-sanitari. Da circa 25 anni prevalentemente realizza attività formative di promozione nelle scuole di ogni ordine e grado. E’ coordinatore di progetti di prevenzione per alcuni comuni e agenzie educative.