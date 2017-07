Incontri e corsi a Vicenza e provincia: guida per il weekend dal 21 al 23 luglio

TOP 15 DEGLI EVENTI A VICENZA E PROVINCIA PER IL WEEKEND 21 - 23 LUGLIO

ESTATE NEI QUARTIERI DI VICENZA 2017: TUTTI GLI APPUNTAMENTI

GUIDA AGLI EVENTI E ALLE ATTIVITA' SPORTIVE NEL VICENTINO PER IL WEEKEND

GUIDA ALLE ESCURSIONI NEL VICENTINO PER IL WEEKEND

Numerosi gli incontri e i corsi previsti sul territorio berico per il fine settimana da giovedì 20 a domenica 23 luglio.

CALENDARIO DEGLI INCONTRI:

MERCOLEDI' 19 LUGLIO

SCACCHI SOTTO LE STELLE. Tutti i mercoledì di luglio dalle 20.30 alle 23 a Marano Vicentino nel parco di via Marconi è in programma la serata "Scacchi Sotto le Stelle" per la rassegna "Luglio Maranese 2017". Ingresso libero.

GIOVEDI' 20 LUGLIO

CLOWNTERAPIA A MALO. Giovedì alle 20.30 si terrà in Villa Clementi a Malo l'incontro di "Clownterapia" sulla cura del sorriso insieme all'associazione di volontariato "Silicon Klaun", in cui verrà presentato il nuovo corso per la prossima stagione sui metodi e i risultati della "clownterapia", perchè ridere fa stare bene. Ultimo incontro: il 27 luglio al Parco Marco Dal Bianco a Marano Vicentino (in caso di pioggia al Centro Giovanile).

VENERDI' 21 LUGLIO

I 5 FINALISTI DEL PREMIO CAMPIELLO 2107 AD ASIAGO. Venerdì 21 luglio alle 17.30 in piazza Il Risorgimento ad Asiago saranno presenti i 5 finalisti del 55° Premio Campiello, concorso di narrativa italiana contemporanea organizzato dalla Fondazione Il Campiello - Confindustria Veneto. Gli scrittori presenteranno le loro opere in un incontro gratuito. Il vincitore sarà proclamato sabato 9 settembre al Teatro La Fenice di Venezia. In caso di maltempo l'evento si terrà al Teatro Centro Congressi Millepini. I 5 finalisti e i loro libri: Mauro Covacich con "La città interiore" (La nave di Teseo) - Stefano Massini con "Qualcosa sui Lehman" (Mondadori) - Donatella Di Pietrantonio "L’Arminuta" (Einaudi) - Laura Pugno con "La ragazza selvaggia" (Marsilio) - Alessandra Sarchi con "La notte ha la mia voce" (Einaudi).

L'ALBUM PER LA GIOVENTU' DI TCHAIKOVSKI. In occasione della rassegna culturale "La Grande Musica per l'Infanzia", venerdì 21 luglio dalle 17 alle 18.30 ci sarà il secondo incontro "L'Album per la Gioventù di Tchaikovski", dedicato a ragazzi e adulti, alla Biblioteca Civica "Giulio Bedeschi" di Arzignano per approfondire, attraverso spiegazioni frontali e video-ascolti musicali, celebri pagine di musica legate al mondo dell’infanzia con il docente Alberto Schiavo. Lezioni a pagamento con numero chiuso. Ultimo appuntamento: Prokofiev: Pierino e il lupo (venerdì 28 luglio). Info: Biblioteca 0444.673833 - biblioteca@comune.arzignano.vi.it - Informagiovani 0444.476609 - ig@comune.arzignano.vi.it.

AUTOSTRADA PER LA FOLLIA E ALTRI VIAGGI MUSICALI. Venerdì 21 luglio alle 20.30 lo scrittore Alessandro Corradio Baila presenterà il suo ultimo libro "Autostrada per la Follia e Altri Viaggi Musicali" (Edizioni "Scatole Parlanti") al Cafè del Borgo a Marostica. L'autore insieme a Tatiana Loparco farà luce sugli aspetti più interessanti del manuaile, una raccolta di racconti che mescola musica e parole, perfetta da portare con sé durante le vacanze estive. Ingresso libero.

LA STRADA DELLE 52 GALLERIE HA 100 ANNI. Venerdì 21 luglio alle 20.30 si terrà all'Auditorium Comunale di Marano Vicentino l'incontro storico-culturale "La Strada delle 52 Gallerie ha 100 Anni" con Claudio Rigon per il "Luglio Maranese 2017". Partecipazione gratuita.

SABATO 22 LUGLIO

DOMENICA 23 LUGLIO

TUTTI GLI APPUNTAMENTI ESTIVI DELL'INFORMAGIOVANI DI MONTECCHIO MAGGIORE. Per tutta l'estate l'ufficio InformaGiovani di Montecchio Maggiore ad Alte Ceccato sarà aperto con alcune attività. Il Bando Ideattività 2017 è prorogato fino al 30 luglio 2017, il "Mercatino dei Libri Usati On Line" sarà sempre attivo, lo sportello di orientamento scolastico-universitario-lavorativo "ORI.G.aMi" e si lavora per l’Opuscolo Tempo Libero 2017-2018., raccogliendo tutte le iniziative sportive, artistiche, musicali, teatrali del territorio.

CALENDARIO DEI CORSI: