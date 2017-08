Incontri e corsi a Vicenza e provincia: guida per il weekend dal 18 al 20 agosto

TOP 15 EVENTI A VICENZA E PROVINCIA PER IL WEEKEND 18 - 20 AGOSTO

Numerosi gli incontri e i corsi previsti sul territorio berico per il fine settimana da venerdì 18 a domenica 20 agosto.

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI:.

ATTIVITA' E PERCORSI TEMATICI DI AGOSTO ALLE GALLERIE D'ITALIA. Per tutto il mese di agosto le Gallerie d'Italia a Palazzo Montanari di Vicenza proporranno alcune attività, laboratori e percorsi tematici inerenti alle mostre temporanee ospitate.

TUTTI GLI APPUNTAMENTI ESTIVI DELL'INFORMAGIOVANI DI MONTECCHIO MAGGIORE. Per tutta l'estate l'ufficio InformaGiovani di Montecchio Maggiore ad Alte Ceccato sarà aperto con alcune attività. Il Bando Ideattività 2017 è prorogato fino al 30 luglio 2017, il "Mercatino dei Libri Usati On Line" sarà sempre attivo, lo sportello di orientamento scolastico-universitario-lavorativo "ORI.G.aMi" e si lavora per l’Opuscolo Tempo Libero 2017-2018., raccogliendo tutte le iniziative sportive, artistiche, musicali, teatrali del territorio.

TEMPO LIBERO 2017-2018. L'Informagiovani di Montecchio Maggiore sta lavorando alla redazione del giornalino "Tempo Libero 2017/2018", che riunisce tutte le attività per il tempo libero offerte nel territorio comunale e paesi limitrofi, dallo sport all’arte, dalla musica al volontariato e tanto altro. Chi facesse parte di una associazione e volesse segnalare la propria attività e i propri corsi per vederli pubblicati nell’opuscolo, può scrivere a infogiomm@interplanet.it. Il servizio è completamente gratuito. L'Informagioveni rimarrà attivo tutta l'estate martedì, mercoledì e giovedì (tranne i festivi).

ORI.G.aMi. Prosegue lo sportello di orientamento scolastico, universitario e lavorativo, tenuto dalla counselor Lorena Peotta con consulenze individuali gratuite su prenotazione della durata di un'ora all'Informagiovani di Montecchio Maggiore, che sarà aperto tutta l'estate nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì. Prossimi appuntamenti: 1 e il 22 agosto, il 5 e il 19 settembre sempre dalle ore 15.00 alle 19.00.

RASSEGNE SOCIO-CULTURALI-ARTISTICHE:

VIVI NATURA 2017. In occasione di "Valdagno Estate Evento 2017", è in programma "ViviNatura 2017" al Parco La Favorita con incontri per bambini e ragazzi tutti i martedì e giovedì pomeriggio dei mesi di luglio e agosto. I martedì 4, 11, 18 e 25 luglio, dalle 15.30 alle 18.30, l'ASD Arcieri del Pasubio proporrà un corso per imparare le basi del tiro con l'arco. I giovedì 6, 13, 20 e 27 luglio, dalle 17 alle 19, NaturoLandia condurrà i giovani partecipanti in un percorso sensoriale ed emozionale per affinare i propri sensi non senza dimenticare il rispetto per l'ambiente e per la natura. I martedì 1, 8, 22 e 29 agosto, dalle 17 alle 19 si giocherà con la scienza in compagnia del'Associazione Culturale Trama con esperimenti sull'acqua, l'aria, il suono, la chimica, le forze, il movimento e l'equilibrio. I giovedì 3, 10, 24 e 31 agosto dalle 17 alle 19 le Fate per Gioco e il Ludobassotto organizzeranno attività per inventare, costruire, imparare, colorare, correre e raccontare.

LIBRI DA CORTILE. In occasione di "Valdagno Estate Evento 2017", da martedì 11 luglio a mercoledì 30 agosto si terrà a Valdagno nel cortile di Palazzo Festari la settima edizione della rassegna "Libri da Cortile", dedicata alla lettura e realizzata da Libreria LiberaLibro con un trittico di incontri insieme ad autori di testi e volumi. Tutti gli appuntamenti cominceranno alle 20.45 con ingresso libero. Programma: "Il Silenzio Coprì le sue Tracce" con l'autore Matteo Caccia (11 luglio); "Guardami negli Occhi" con l'autore Giovanni Montanaro (1 agosto); "I mercanti di stampe proibite" con l'autore Paolo Malaguti (30 agosto).

BIBLIOTECA AL PARCO. Dal 13 giugno al 31 agosto (escluso dal 14 al 19 agosto) è in programma "Biblioteca al Parco" con letture per bambini e ragazzi in 3 parco giochi di Valdagno in occasione di "Valdagno Estate Eventi 2017" a cura della Biblioteca Civica Villa Valle. Appuntamenti: il martedì al parco giochi di località Borne (9-11), il mercoledì al parco giochi di Via Pascal, accanto alla pista ciclabile (16-18); il giovedì al parco giochi di Viale Regina Margherita (9-11). Si potranno ascoltare storie, leggere, giocare, disegnare e prendere i libri in prestito per tutta l'estate.

CALENDARIO DEI CORSI: