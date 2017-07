Incontri e corsi a Vicenza e provincia: guida per il weekend dal 14 al 16 luglio

TOP 15 DEGLI EVENTI A VICENZA E PROVINCIA PER IL WEEKEND

Numerosi gli incontri e i corsi previsti sul territorio berico per il fine settimana da venerdì 14 a domenica 16 luglio.

CALENDARIO DEGLI INCONTRI:

GIOVEDI' 13 LUGLIO

CLOWNTERAPIA ASCHIO. Giovedì alle 20.30 si terrà all'Informagiovani di Schio l'incontro di "Clownterapia" sulla cura del sorriso insieme all'associazione di volontariato "Silicon Klaun", in cui verrà presentato il nuovo corso per la prossima stagione sui metodi e i risultati della "clownterapia", perchè ridere fa stare bene. Prossimi incontri: il 20 luglio in Villa Clementi a Malo; il 27 luglio al Parco Marco Dal Bianco a Marano Vicentino (in caso di pioggia al Centro Giovanile).

BOSCO LETTERARIO. Giovedì 13 luglio alle 21 nel giardino delle scuole elementari a Marano Vicentino è in programma "Bosco Letterario" con letture per bambini e famiglie a cura di "Ambarabàciccìlibrò" in occasione del "Luglio Maranese 2017". Partecipazione gratuita. In caso di maltempo l'evento si svolgerà all'Auditorium di via Marconi.

VENERDI' 14 LUGLIO

L'ALBUM PER LA GIOVENTU' DI SCHUMANN. In occasione della rassegna culturale "La Grande Musica per l'Infanzia", venerdì 14 luglio ci sarà il secondo incontro "L'Album per la Gioventù di Schumann", dedicato a ragazzi e adulti, alla Biblioteca Civica "Giulio Bedeschi" di Arzignano per approfondire, attraverso spiegazioni frontali e video-ascolti musicali, celebri pagine di musica legate al mondo dell’infanzia con il docente Alberto Schiavo.

SABATO 15 LUGLIO

COME NASCE IL FORMAGGIO: LABORATORIO DIDATTICO AGRITOUR. Sabato 15 luglio alle ore 10 all'Azienda Agricola Aidi di Marano Vicentino è in programma il laboratorio didattico "Agritour" per bambini e famiglie "Dal fieno al latte" e "Dal latte al formaggio" su come nasce il formaggio dalla coagulazione del latte al taglio della cagliata fino alla ricotta. Possibilità di pic-nic in azienda. Prevista una merenda e degli assaggi di ricotte e formaggi al prezzo di 3 euro. Attività su prenotazione: 0445.560925 - 380.2519355 - az-agr-aidi@libero.it.

BUFALE SCIENTIFICHE UN TANTO AL CHILO. Sabato 15 luglio alle 19.30 si terrà a Palazzo Toaldi Capra di Schio l'incontro "Bufale un Tanto al Chilo" sulla diffusione e smentite delle bufale scientifiche sempre più in voga in rete per il terzo appuntamento con la rassegna culturale "Science On Fire" su argomenti legati alla nostra vita e al mondo contemporaneo. Interverrano il biotecnologo Michael Broccardo e il biologo evoluzionista Giorgio Cavedon. Ingresso libero. L'evento è organizzato dall'Informagiovani di Schio.

