Incontri e corsi a Vicenza e provincia: guida per il Ponte di Ferragosto

NOTTE DI SAN LORENZO 2017 A VICENZA E PROVINCIA: ESCURSIONI - DEGUSTAZIONI - ASTRONOMIA

FERRAGOSTO 2017: TOP 5 EVENTI A VICENZA E PROVINCIA

FERRAGOSTO 2017: TUTTO GLI EVENTI SUL TERRITORIO BERICO

TOP 15 EVENTI A VICENZA E PROVINCIA PER IL PONTE DI FERRAGOSTO

GUIDA AGLI EVENTI SPORTIVI NEL VICENTINO PER IL PONTE DI FERRAGOSTO

GUIDA MOTORI SUL TERRITORIO BERICO PER IL WEEKEND

GUIDA ALLE ESCURSIONI NEL VICENTINO PER IL WEEKEND

Numerosi gli incontri e i corsi previsti sul territorio berico per il fine settimana da venerdì 11 a martedì 15 agosto.

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI:

IL VIOLONCELLO DA STRADIVARI AI GIORNI NOSTRI. Domenica 13 agosto alle 11 alla Sala Consiliare del Municipio di Asiago ci sarà l'incontro "Storie di Liuteria: il Violoncello da Stradivari ai giorni nostri" con il liutaio Bernard Neumann per uno degli appuntamenti di "Asiagofestival 2017". Interverrà il violoncellista Claudio Pasceri, che si esibirà in concerto alle 21 nella Chiesa di San Rocco. Ingresso libero.

PIOVENE ON THE ROAD. Per gli appuntamenti con "Itinerari Letterari" venerdì 11 agosto alle 21 si potrà partecipare a "Invito al Viaggio: Piovene on the Road" con Giulia Basso e Stefania Carlesso: partenza dall’Oasi del lettore a Campo Marzo (lato viale Roma); in caso di maltempo l’evento sarà posticipato al 18 agosto. Ingresso a contributo libero.

CALENDARIO DEI CORSI:

BODYTALK + YOG NIDRA. Per tutto il mese di agosto nei pomeriggi di sabato e domenica alla Malga Faraoro di Caltrano continuano le sessioni individuali di BodyTalk dimostrative gratuite di 20'. E' un'occasione per conoscere la filosofia ed il metodo di questa modalità complementare ancora non nota in Italia ed allo stesso tempo ricevere i benefici dell'incontro. Il BodyTalk avviene vestiti su lettino da massaggio e non viene chiesto niente se non di rilassarsi o anche dormire. Sabato 12 agosto dalle 11 alle 12.30 ci sarà "Yoga Nidra" con il riveglio del "Vero Sè" attraverso lo Yoga del Sonno.

SCUOLA DI BURRACO. Ogni lunedì e giovedì, alle 15, al Centro Diurno Proti di Vicenza si terrà la "Scuola di Burraco" con la maestra Valeria Croci, a cura del Circolo d'Argento e assessorato comunale alla partecipazione. Info: 0444.328064 - circolodargento@gmail.com.

SAHAJA YOGA. Ogni martedì, dalle 20.30 alle 22.15, al Centro Civico della Circoscrizione n. 7, via Rismondo 2 ci sarà il corso gratuito di Sahaja Yoga a cura dell'associazione di promozione sociale Sahaja Yoga e assessorato comunale alla partecipazione. Info: 0444.222772 - circoscrizione7@comune.vicenza.it.

CUCITO E LAVORI MANUALI. Ogni giovedì dalle 15 alle 17.30 in viale San Lazzaro 112 a Vicenza si terrà il corso "Cucito e Lavori Manuali" a cura di A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale) in collaborazione con l'assessorato comunale alla partecipazione. Ingresso libero. Informazioni: 0444.963068, centro.sf@libero.it.

EVENTI PER BAMBINI E FAMIGLIE:

PASSEGGIATA CON GLI ASINELLI. In occasione della "Sagra dell'Assunta e Festa del Pane 2017" a Castelvecchio di Valdagno, domenica 13 agosto alle 8 è prevista la "Passeggiata con gli Asinelli" in compagnia di Barbara e Gianpaolo.

HOVERKART RACING. Fino al 14 agosto al centro commerciale "Le Piramidi" di Torri Quartesolo ci sarà "HoverKart Racing", percorso su pista per piccoli grandi piloti (bambini dai 9 anni in su). Una corsa durarà di 3 minuti al costo di due gettoni e uno solo per chi è in possesso della "Piramicard"(1 gettone: 1 euro - 6 gettoni: 5 euro). Orari: lunedì - venerdì 14:30 - 19:30 + sabato e festivi 10:30 - 19:30.

SCUOLA PONY. Dal 16 luglio al 26 agosto il Pegaso Pony Club propone tutti i giorni per l'estate 2017 la "Scuola Pony" all'Acropark Laghetto di Roana con l'avvicinamento allo sport equestre per i bambini dai 4 ai 16 anni, imparando ad andare a cavallo con numerose attività, come il "Pony Trekking", il "Giro Pony", il "Gioco Pony" e il "Pony Lab".

ESCURSIONI: