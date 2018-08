Incontri "Diario di bordo"

Diario di bordo è un incontro in cui ci si trova e si scrive tutti assieme e si beve. Si prende e ci si siede, nulla vieta di stare in piedi o in equilibrio su un piede solo, e seguendo stimoli comuni, si scrive. Non serve sapere altro, siamo tutti su una nave che solca mari in cerca di destinazioni che si palesano solo dopo ogni orizzonte, e durante questo andare si annota e si segna, per capire, per ricordare come si è arrivati e cosa si ha scoperto e cosa ci ha portato a vedere una mattina in cui il sole indora le onde, terra, una nuova terra. Che il viaggio sia reale o immaginario non crea alcuna differenza, l’importante è far salpare la nostra nave e in questo caso le nostre parole. Il tutto nella meravigliosa terrazza del Porto Burci.

Questi incontri non vogliono essere dei corsi, non vogliono essere delle lezioni. Nessuno insegna, nessuno comanda. Si sta in compagnia, ci si stimola a vicenda. Si scrive e si beve. Facile facile. Per alcuni può essere una piacevole scoperta: buttare fuori le cose sputandole sul foglio. Per altri invece può essere un modo per migliorarsi, ascoltando l'altro.



Munirsi di:

computer, ma anche carta e penna, ma anche matita e carta, macchina da scrivere, macchina da cucire, papiro, tavoletta d'argilla, arnica, moment act, calamaio, calamari fritti. Du fritture!





Luogo di svolgimento: Porto Burci

Contra' dei Burci, 27

36100 Vicenza

Ingresso: libero (bevande escluse)

Organizzatore: Porto Burci e Amantidi

