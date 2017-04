Incontri di giochi in scatola, di carte e di ruolo a Montecchio Maggiore

GLI APPUNTAMENTI A MONTECCHIO MAGGIORE DAL 22 APRILE AL 1 MAGGIO

Martedì 25 aprile alle ore 21 sono in programma incontri di gioco libero all'InformaGiovani di Montecchio Maggiore ad Alte Ceccato in via Leonardo Da Vinci 17 a cura dell'Associazione Artefici del Fuoco. Saranno proposti giochi in scatola, di carte e di ruolo per gli appassionati delle attività ludiche non tecnologiche. Contatto: www.arteficidelfuoco.com.

ELENCO INCONTRI