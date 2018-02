Inaugurazione THE CLUB: il mercoledì di Vicenza al Mini Moment

THE CLUB, il mercoledì di Vicenza ritorna in una nuova veste mercoledì 07 Febbraio dalle 22:00 per la grande inaugurazione. Il format rimane lo stesso: party e divertimento con l'ingresso gratuito.

La location è il Minimoment in in Via Savona 126 a Torri Di Quartesolo. Per ballare, stare in compagnia o semplicemente passare per bere un buon cocktail ogni mercoledì.

Suona Deejay KRIS T accompagnato dalla voce di BRUNO BELLA VITA.



Per info Reuben: 340 8268114