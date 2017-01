Inaugurazione "Parco della Memoria" al "Fornaci" di Vicenza

TUTTI GLI EVENTI PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA A VICENZA E PROVINCIA

Venerdì 27 gennaio alle 11 al Parco Fornaci di Vicenza in viale Mercato Nuovo (zona San Felice Cattane) verrà inaugurato con una cerimonia sobria il "Parco della Memoria", come chiesto al consiglio comunale attraverso una mozione del 25 febbraio 2016. Ad assistere alla piantumazione di un filare di 8 gelsi disposti in modo circolare e in segno di raccoglimento, accompagnato dalla apposizione di una targa in ricordo delle vittime dell'Olocausto, ci saranno anche le scuole del quartiere: cinque classi terze della scuola secondaria di primo grado Calderari e quattro classi quinte della scuola primaria Zecchetto.

ELENCO MANIFESTAZIONI