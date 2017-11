Inaugurazione Euronics a Vicenza con la Cucinotta come madrina

Lunedi 27 novembre alle ore 18.30 la famiglia Bruno taglierà il nastro del nuovo punto vendita Euronics a Vicenza, con una madrina d’eccezione, la bellissima attrice Maria Grazia Cucinotta. Bruno si espande anche in Veneto, trasferendo la professionalità e la competenza della società attiva da oltre ottant’anni in una regione nuova per il gruppo.

Il negozio Euronics di Vicenza è fortemente innovativo e prevede 2.500 mq espositivi, diverse aree esperienziali (tra le quali Apple, Samsung, LG e Miele) e prodotti di ultima generazione, con un’amplissima esposizione di Oled. Il Punto Vendita è caratterizzato anche da diversi servizi: Perfect Vision, Euronics con Te, Tie Team, Serena e Free WI-FI solo per citarne alcuni.

Oltre a Maria Grazia Cucinotta, sono attesi all’evento numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura. Bruno Euronics ancora una volta unisce tradizione e innovazione. In occasione dell'apertura al pubblico, martedì 28 novembre alle ore 9 è previsto uno speciale volantino Sottocosto, valido fino al 24 dicembre, con promozioni imperdibili e offerte vantaggiose per tutti.

Bruno S.p.A La Bruno S.p.A., vantando una tradizione familiare, che trae le sue origini dal 1936, si pone, per dimensione, al vertice delle aziende Retail di elettronica di consumo italiane.L’azienda nasce dalla passione e dalla forza di un nucleo familiare compatto. Fondata nel 1936 da Domenico Bruno e Palmina Finocchiaro la società era all'origine specializzata nella vendita di strumenti musicali e grammofoni.

La Bruno Spa, con un fatturato di 273 milioni di euro nel 2016 (bilancio certificato su base volontaria dalla E&Y), raggiunge, col nuovo Store di Palermo Villabate, 25 punti vendita per una superficie espositiva totale di 42.468 mq e 670 collaboratori.La Bruno è socia fondatrice di Euronics Italia ed è stata insignita più volte del CRIBIS Dun & Bradstreet Award come azienda più solida finanziariamente nel campo dell’Elettronica di Consumo. Da febbraio 2016 è presidente l’Ing. Maurizio Andronico, figlio di Enza Bruno. Ufficio stampa Euronics: First Class PR Via Manin, 13 Milano tel: 02.92871588 euronics@firstclasspr.it

