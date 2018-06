Inaugurazione di "Zuiki" nuovo store al centro acquisti Le Piramidi

Appuntamento giovedì 21 giugno con l’apertura del nuovo store ZUIKI a Torri di Quartesolo (VI) all’interno del Centro Acquisti Le Piramidi, punto di riferimento per lo shopping per l’intera provincia.

Il punto vendita, di 400 mq, il secondo tra Vicenza e provincia e il nono in Veneto, segue il nuovo layout ZUIKI sia per il logo che per la riprogettazione del concept assolutamente glamour e sofisticato. Stesso discorso per il mood architettonico, per il quale domina un’ambientazione in stile moderno, con arredi essenziali e minimal che esaltano la luminosità.

Lo store rientra nel fitto piano di espansione del brand, che ha visto da pochi giorni anche il lancio del progetto “Travel Retail”, con l’apertura di nuovi stores in alcune stazioni italiane, prima tra tutte quella Tiburtina di Roma. Continuando un forte piano di sviluppo biennale, entro il 2018 sono previsti un totale di 35 nuovi punti vendita e la riqualificazione di altri 60.

Presente in negozio la collezione P/E 2018 Donna, con nuance brillanti e stampe multicolor, la chiave di ZUIKI per affrontare l'estate. Dall’uso dei colori vivaci e vibranti, la tendenza è una forte, seppur rivisitata, ispirazione ai mitici 80’s, che fa riemergere tra tutti lo stile sporty-chic e quello “maschiaccio”, mai dimenticati.

Fondata nel 2003, ZUIKI è presente sul territorio nazionale con quasi 150 punti vendita, tra diretti, franchising e outlet. Un’affermazione straordinaria per una realtà tutta italiana che ha costruito il suo successo con una formula innovativa: un prodotto sempre nuovo a un prezzo competitivo; rapporto diretto con la produzione e continui flash di collezione con un sistema creativo e produttivo veloce, snello e capace di rispondere tempestivamente alle richieste del mercato.