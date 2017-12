Venerdì 8 dicembre dalle 19 alle 2 ci sarà l'inaugurazione di ViolaViola a Schio in via San Giovanni Bosco 5 con una nuova gestione by Saporosando. Dalle 21.30 il Torrino Story con dj set by Roby.

Per maggiori informazioni e/o prenotazioni: 329.5433626.

