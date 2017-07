Inaugurazione del "Monumento all'Alpino" a Schio

TUTTI GLI APPUNTAMENTI A SCHIO DAL 12 AL 19 LUGLIO

Sabato 15 luglio alle 17 in via Santissima Trinità all'incrocio con via dei Nogarola ci sarà l'inaugurazione del "Monumento all'Apino". Ritrovo alla sede del Gruppo Alpini di Schio, con l'ammassamento, a cui seguirà alle 17.30 l'alzabandiera. Poi la sfilata che, dopo la deposizione di una corona al Sacrario Militare di S.S. Trinità, proseguirà fino al Monumento all'Alpino. Si procederà allo scoprimento del monumento e alla sua benedizione per concludere con i saluti delle autorità presenti. Al termine della cerimonia, che sarà accompagnata dalla Fanfara di Sovizzo in Colle. "Rompete le righe" e bicchierata finale presso il vicino Centro Parrocchiale di S.S. Trinità.

ELENCO MANIFESTAZIONI