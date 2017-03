Inaugurazione del festival giapponese Haru No Kaze: programma del weekend

Venerdì 17 marzo alle 18 presso Palazzo Cordellina verrà inaugurato "Haru No Kaze: Vento di Primavera - il Giappone a Vicenza", il festival della cultura giapponese, organizzato dall’assessorato comunale alla crescita in collaborazione con l’associazione Ukigumo. La kermesse, giunta alla nona edizione è uno scambio e incontro culturale tra il mondo orientale nipponico e quello occidentale italiano. “Haru no Kaze” significa in giapponese “Vento di Primavera”, che annuncia la stagione primaverile con l’immagine dei fiori di ciliegio (simbolo del Giappone) insieme al vento, che spazza l’inverno e porta rinascita e nuova vita.

Numerose le iniziative, le proposte e gli eventi in calendario tra incontri-conferenze, corsi-laboratori, mostre-esposizioni, spettacoli e cinema fino a domenica 26 marzo. Oltre all'esposizione di bonsai, le lezioni shiatzu, i seminari di ikebana, i corsi di cucina sushi e i laboratori origami tra le classiche tradiazioni giapponesi, si sottolinea anche come grande novità la "Danza Butoh", uno spettacolo originale, che si terrà al Teatro Comunale, e la mostra d’arte contemporanea "HON, Libro dell’Artista" con lo scopo di creare un incontro tra artisti italiani e giapponesi. Per consultare il programma completo visitare il sito www.ukigumo.it/eventi. Per informazioni e prenotazioni: gohan@ukigumo.it

TUTTO IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL HARU NO KAZE ----> www.vicenzatoday.it/eventi/haru-no-kaze-vento-di-primavera-il-festival-di-cultura-giapponese-a-vicenza.html

Gallery