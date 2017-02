Inaugurazione corso di acquarello con Stefania Albiero in "Hands"

Domani alle ore 19 e fino alle 21 si inaugura in Hands - contrà Ss.Apostoli, 29 Vicenza - il corso di acquarello con la maestra Stefania Albiero. Artista acquarellista vicentina, cresciuta nel vivaio artistico di Toni Vedù, ha vissuto per dodici anni in Spagna, dove ha ulteriormente arricchito la sua formazione, fra l'altro con la maestra Isabel Moreno Alosete. Ha esposto in numerose mostre in Italia e all'estero e nella prestigiosa Galleria Monumentale della Carta di Fabriano, dove ha tenuto corsi di perfezionamento molto seguiti. Il suo stile personale ed istintivo, dove trova posto anche la sperimentazione di materiali e tecniche miste, ed il suo rispetto per l'espressione artistica individuale, sono la caratteristica ideale per far sviluppare ai corsisti le proprie potenzialità.

