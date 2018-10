In intimità con la natura: una relazione sciamanica

Ti andrebbe di stare per una giornata immerso nella Natura? E se potessi anche iniziare a creare un'AMICIZIA SPECIALE con l'Acqua, il Fuoco, la Terra e l'Aria? Se potessi nutrire il tuo corpo, i tuoi sensi e il tuo cuore di nuove emozioni, vivendo le sublimi vibrazioni del creato in un modo diverso e più intimo?



Non si tratta solo di un rapporto responsabile con l'ambiente... Delle semplici tecniche di derivazione sciamanica, antiche e primordiali proprio come il rapporto tra la Natura e l'Uomo, ci svelano che Terra, Acqua, Aria e Fuoco possono essere per noi dei veri e propri amici, con cui relazionarci anche nel quotidiano, che in cambio di attenzione e cura possono offrirci aiuto... Può essere sufficiente uno spazio di ascolto, di silenzio, in cui conoscere davvero la Natura sentendone il battito, osservandone il movimento.



Noi desideriamo offrirti questo spazio… e se sei pronto ad accogliere questa offerta ti aspettiamo, per una domenica di ispirazione sciamanica in cui immergerci assieme nella bellezza dei colli di Cerealto a Vicenza, e vivere questa esperienza in Intimità con la Natura. Un'iniziativa del progetto Apriti alla Gioia.



Chiama per prenotare!

Loretta 347 8947756

Patty 347 3621896



Sarà disponibile una guida per condurti da Valdagno al casale che ci ospiterà in località Cerealto.



La nostra ospite, proprietaria del casale che ci accoglierà per la giornata, sarà felice di cucinare un pranzo naturale e delizioso per i partecipanti. Comunicaci le tue esigenze alimentari: saremo pronti a provvedere!



https://www.lorettaclaudiaguglielmi.it/evento/in-intimita-con-la-natura-una-relazione-sciamanica