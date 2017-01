"In Equilibrio": corso gratuito di yoga all'Aśvattha di Vicenza

Domenica 29 gennaio alle 10 è in programma il corso gratuito di yoga "In Equilibrio" con l'insegnante Alberto Beggio presso il centro yoga "Aśvattha a.s.d." di Vicenza in strada del Cavalcavia 53 (zona Borgo Casale) per la XVII Yoga Porte Aperte (vedi programma completo nel vicentino). Per la natura di questa iniziativa, il pubblico entra in contatto diretto con gli istruttori del proprio territorio, sperimentando in prima persona il loro insegnamento al fine di poter valutare e scegliere l'approccio migliore per poter lavorare in modo continuativo nel luogo in cui si risiede. Per informazioni e prenotazioni: www.asvattha.it - info@asvattha.it - 349.4788534.

ELENCO CORSI