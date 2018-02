Imprenditoria femminile: come sfruttare Facebook a Villa Tacchi

Imprenditoria femminile, come sfruttare Facebook: corso gratuito

Sabato 3 febbraio dalle 9 alle 12 nel salone di Villa Tacchi a Vicenza in viale della Pace 89 (circoscrizione 3 - zona san Pio X). il comune attraverso il progetto Cercando il lavoro, partecipa all'organizzazione del corso “She means business”, progetto di Facebook attuato in Italia con la collaborazione della fondazione senza scopo di lucro “Mondo digitale”, per supportare le donne che fanno o vorrebbero fare impresa.

Sarà Margot Deliperi, digital e marketing manager (www.margotdeliperi.com), la docente che illustrerà le basi di strategia digitale e fornirà indicazioni per creare contenuti efficaci (identificazione dei target, le regole del testo, le immagini, gli strumenti creativi e di fotoritocco da mobile, l'applicazione dei concetti su Facebook e Instagram), con focus sulle pagine Facebook e i relativi strumenti di gestione.

Per partecipare è necessario iscriversi sul sito della fondazione Mondo digitale: www.mondodigitale.org/it/she-means-busines

Per informazioni: 0444 221910.