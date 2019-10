"Imposibile nar d'acordo" a Piovene

La vita del Condominio Armonia è una continua lite. Carmela è la persone più litigiosa, ma tutti hanno qualcosa contro i vicini. L’amministratore e il vigile, spesso chiamati a dirimere le questioni, sono esasperati e sperano possa succedere qualcosa che metta fine a questi atteggiamenti rancorosi. Carmela finisce all’ospedale, soccorsa dai vicini che per un attimo mettono da parte odio e recriminazioni, ma questo non basta per ammorbidire gli animi. E allora chi, o cosa, potrà far cambiare atteggiamento a questi personaggi litigiosi? O forse bisogna rassegnarsi al fatto che nei condomini è impossibile andare d’accordo?

Commedia brillante in due atti di Loredana Cont.

Traduzione in dialetto vicentino di Franco Fabrello

Regia di Franco Fabrello.