"Impariamo a Tenere un Diario Segreto" ad Arzignano

Tutti i martedì dal 10 al 31 gennaio 2017 dalle 16.30 all 18.30 è in programma il laboratorio "Caro Diario" per bambini dai 9 ai 15 anni presso la Biblioteca Civica "Giulio Bedeschi" di Arzignano in vicolo Marconi 6. Saranno 4 incontri di 2 ore per imparare a tenere un diario segreto. Il laboratorio intende guidare i ragazzi alla conoscenza e confidenza con il concetto di diario personale attraverso un percorso di lettura e scrittura. Si procederà alla lettura di brani, tratti da diari scritti sia da autori noti che da ragazzi. Si getteranno poi le basi di un piccolo manuale, con le tecniche utili per scrivere un diario. E poi si procederà alla compilazione del proprio diario. Iscrizioni: entro martedì 3 gennaio. Costo: 20 euro. Infoline: 0444.673833 - biblioteca@comune.arzignano.vi.it.

Il programma dei laboratori:

1. Lettura di alcuni esempi per comprendere come sia la scrittura di un diario con riflessioni su modalità e contenuti (martedì 10 gennaio 2017)

2. Come possiamo scrivere il nostro diario: tecniche utili, divertenti e di personalizzazione (martedì 17 gennaio 2017)

3. Proviamo a scrivere ciascuno il proprio diario personale con l’ausilio di immagini forme e colori (martedì 24 gennaio 2017)

4. Incontro conclusivo di riflessione e di confronto tramite il lavoro svolto anche a casa (martedì 31 gennaio 2017)

