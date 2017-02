"Impariamo a Riconoscere le Stelle" a Montecchio Maggiore

GLI APPUNTAMENTI DI MONTECCHIO MAGGIORE DAL 2 AL 12 FEBBRAIO

Venerdì alle 20.30 è in programma l'evento "Osservazione del Cielo Stellato" al Parco Marinai d'Italia a Montecchio Maggiore in via Veronese con la presenza di esperti astrofili per la visione delle stelle. Verranno spiegati i movimenti dei corpi celesti e come fare a distinguerli. Partecipazione libera.

ELENCO MANIFESTAZIONI