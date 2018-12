Il Villaggio di Natale, mercatini in corso Fogazzaro ogni fine settimana

Venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 dicembre arriva "Il Villaggio di Natale 2018", il mercatino natalizio che quest'anno darà una marcia in più a corso Fogazzaro. Le bancarelle saranno aperte dalle 10 alle 22 per tre fine settimana che precedono il Natale quindi anche venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 dicembre e poi da venerdì 21 a lunedì 24 dicembre.

"Il Villaggio di Natale 2018 - Vicenza" proporrà artigianato d'eccellenza, antiquariato e vintage lungo tutto corso Fogazzaro, in un crescendo di proposte e di espositori che con l'avvicinarsi del Natale andranno a rendere sempre più vivo in particolare il tratto nord di corso Fogazzaro, fino ai Carmini.

Non potrà mancare l'opportunità di degustare prodotti tipici e golosità in piazza San Lorenzo dove sarà allestito un vero e proprio food truck festival.

Per rendere più gioiosa la permanenza in corso Fogazzaro si esibiranno tutti i giorni, a pranzo e a cena, artisti di strada, maghi, clown, musicisti buskers: ci saranno la voce soul di Silvia Fortes da X-Factor, poi Joe Sanketti, Leonardo Maria Frattini, I Briganti del Folk, Borsetto Brothers, Enrico Mantovani, Cat Shades, Cadillac Circus, Filastrocche Venete. E arriverà anche Babbo Natale!

Il divertimento sarà assicurato anche per i bambini che avranno l'opportunità di cimentarsi nei laboratori di cucina condotti da Elena Zanotto. "Il Mondo di Bu", eccellenza del territorio con sede a Vicenza, noto a livello nazionale e che collabora già da tempo con note aziende, sarà dedicato alla decorazione di biscotti e cupcakes.

In corso Fogazzaro, verso la chiesa dei Carmini, ci sarà il Villaggio del Natale del dono, dal 20 al 24 dicembre, iniziativa a cura del Centro servizi volontariato e Radio Vicenza che culminerà il 13 dicembre, nella serata di Santa Lucia, con il concerto dei Joy Singers nella Basilica dei Santi Felice e Fortunato.

“Mancano pochi giorni all'apertura del mercatino di Natale che porterà i colori e i profumi delle feste in tutto corso Fogazzaro - dichiara con soddisfazione l'assessore alle attività produttive Silvio Giovine -. Oltre ai tradizionali prodotti natalizi in vendita, che per l'occasione saranno particolarmente curati e originali, il Villaggio di Natale offrirà numerosi motivi per passeggiare lungo corso Fogazzaro che abbiamo deciso di illuminare da una suggestiva coltre di stelle fino a Porta Santa Croce! Il Villaggio di Natale sarà animato dalla simpatica partecipazione del Mondo di Bu che farà divertire tanti bambini con i laboratori di cucina. Chi invece desidera gustare pietanze vicentine e internazionali potrà immergersi nel food truck festival in piazza San Lorenzo dove il cielo stellato si aprirà per lasciare spazio ad una avvolgente stella cometa. Il Villaggio di Natale sarà anche solidale, con il Centro di Servizio per il Volontariato e Radio Vicenza e con Team for Children, e sportivo con la partecipazione dell'Anthea Volley Vicenza. Infine ringrazio Confcommercio che ci ha accompagnato nella definizione degli eventi proposti in centro storico insieme al tavolo delle associazioni del centro recentemente istituito".



I mercatini di Natale

La magia del Natale nel Villaggio di Vicenza sarà raccontata attraverso le opere e i prodotti degli artigiani, degli antiquari e dei produttori presenti in corso Fogazzaro. Si potranno incontrare artigiani che creeranno le loro opere a mano, ed esporranno i loro manufatti per diffondere e promuovere la cultura delle arti creative, nelle varie e molteplici espressioni. Tanti i prodotti che si potranno trovare e acquistare: incisioni a punta secca, la tradizione italiana per eccellenza del cucito e del ricamo creativo, sciarpe in seta, gioielli e bijoux hand-made, pipe uniche e creative di cui si potrà assistere alla creazione sul posto, sciarpe in seta, speciali tisane frutto di grande ricerca e passione, lampade uniche interamente fatte a mano, borse e accessori creati con pelli e tessuti esclusivi, la maglieria “come si faceva una volta”, l’originalità dei presepi della tradizione russa, mosaici lavorati con dedizione e passione, i profumi della Lavanda di Venzone e ovviamente come non evocare lo spirito del Natale se non con le meravigliose candele artistiche? E poi molto altro ancora: i prodotti tipici con le migliori specialità delle regioni italiani, i pezzi unici dell’antiquariato e il vintage di qualità.

Inoltre, grazie alla collaborazione con l’associazione Casa del Fogazzaro e l’associazione I Portici di Corso Fogazzaro, i negozi scendono in strada: con allestimenti speciali realizzati per l’occasione i negozianti porteranno la loro attività outdoor, con un vero e proprio negozio en plein air.

Il tratto nord di corso Fogazzaro sarà arricchito, inoltre, dalla presenza di Team for Children che proporrà l'originale oggettistica per la raccolta fondi (www.teamforchildren.it), il Vicenza Volley promuoverà le proprie attività a partire dal fine settimane del 14, 15, 16 dicembre. Infine nell'ultimo fine settimana, l'associazione il Tritone integrerà il mercatino con la proposta di prodotti vintage.

Food truck festival

In piazza San Lorenzo arriva una una carovana di gusto con il food truck festival organizzato da Cucine a Motore: cibo di strada in versione gourmet per tutti i gusti. Al Villaggio del Natale si “serve in tavola” il mondo colorato, gustoso e irresistibile del “cibo di strada in formato Food Truck”: veri e propri ristoranti su ruote con mezzi modificati in stile creativo per raccontare piatti succulenti per tutti i gusti. Si potranno degustare baccalà alla vicentina e fritti misti con Fish & Chic, le specialità vegan di Umam, il choco-burger, i waffle e le crepes di Meneghino, le ricette messicane con le Fajitas e i Tacos di Zaperoco e ParaTodosMexico, Chili, le specialità parmensi, il gnocco fritto e le polpette di parmigiano di Dal Parmigiano, la cucina friulana con Frasca di Confine, gli speciali e deliziosi panini di I Venetani, le squisite polpette per tutti i gusti de La Mia Polpetta, gli hamburger speciali di Magic Bus Road Dinner, gli arrosticini, le costine di maiale e le olive all’ascolana de La Cucina e gli arrosticini di pecora di Bracevia e poi molte altre delizie ancora tutte da scoprire e gustare.



Musica, spettacolo, animazione

Non mancheranno la musica e gli spettacoli, per un vero e proprio clima di festa che farà divertire grandi e piccoli. Tutti i giorni della manifestazione, ad ora di pranzo e la sera, si alterneranno artisti di strada, maghi, clown, Babbo Natale, musicisti buskers. Grandi ospiti arriveranno da X-Factor: la voce soul di Silva Fortes, Joe Sanketti, Leonardo Maria Frattini, I Briganti del Follk e molti altri.

E poi ancora attività per i più piccoli con ll mondo di Bu di Elena Zanotto che proporrà laboratori dedicati alla decorazione di biscotti e cupcakes che i bambini potranno portare a casa! ll mondo di Bu ha sede a Vicenza e si presenta come una delle eccellenze del territorio vicentino: i laboratori si tengono infatti su tutto il territorio nazionale e in collaborazioni con grandi aziende. Ad ogni laboratorio potranno partecipare al massimo 20 bambini: è sufficiente presentarsi, in corso Fogazzaro, verso la chiesa dei Carmini, 20 minuti prima dell’inizio del laboratorio. Orari e temi dei laboratori: Dolci decorazioni l'8 dicembre e il 9 dicembre dalle 11 alle 12; Babbo Natale e le sue dolci renne il 15 e 16 dicembre dalle 15 alle 16; Una sorpresa sotto l'albero, il il 22 dicembre dalle 11 alle 12 e 23 dicembre dalle 15 alle 16.



Il Villaggio del dono dal 20 al 24 dicembre accanto alla chiesa dei Carmini

Con l'avvicinarsi del Natale l'obiettivo è quello di trasformare una festa dai connotati molto commerciali in un grande momento di incontro della Cultura del Dono per offrire alla Città una iniziativa unica ed esclusiva.

Nasce da questa riflessione la voglia di creare il "Villaggio del Natale del Dono" grazie ad una forte sinergia tra il Centro di Servizio per il Volontariato per la provincia di Vicenza e Radio Vicenza. Dal 20 al 24 dicembre, in prossimità della chiesa dei Carmini, verrà allestito il Villaggio del Dono del Natale con stand dove il pubblico potrà entrare in contatto con le associazioni, per conoscerne le attività, per fissare incontri consulenziali o con specialisti. Inoltre potrà ricevere materiale informativo e acquistare i doni solidali.

Il Centro di Servizio per il Volontariato e Radio Vicenza promuoveranno il Villaggio, faranno conoscere le associazioni, coinvolgeranno i cittadini. Il Villaggio del Dono vedrà un’iniziativa speciale in occasione della festa di Santa Lucia, il 13 dicembre alle 20.30: il Centro di Servizio per il Volontariato di Vicenza e Radio Vicenza regaleranno a tutti un momento ricco di gioia ed emozioni con il concerto dei Joy Singers nella Basilica dei Santi Felice e Fortunato. L’iniziativa è a ingresso libero fino esaurimento posti. Le offerte raccolte durante lo spettacolo saranno devolute alle associazioni dell'Altopiano di Vicenza per le popolazioni colpite dal maltempo. Tutta l’iniziativa è realizzata grazie al supporto di Alì Supermercati e ArredoGruop.





Programma

Venerdì 7 dicembre

ore 11.30 Babbo Natale – Il Racconta Fiabe con l’attore Stefano Paiusco

ore 17.00 Enri Mantovani - Concerto blues folk



Sabato 8 dicembre

ore 11.00 Il mondo di Bu - Laboratori di cucina per bambini e famiglie

ore 11.30 Circo Tutu – Clown, giocoleria e spettacolo

ore 17.00 Cat Shades - Tre grandi musiciste per la grande musica



Domenica 9 dicembre

ore 11.00 Il mondo di Bu - Laboratori di cucina per bambini e famiglie

ore 11.30 Cilli il Peperoncino Rosso - Animazione per bambini

ore 17.00 Silva Fortes – Da X-Factor la voce Soul Christmas internazionale



Venerdì 14 dicembre

ore 11.30 Babbo Natale – Il Racconta Fiabe con l’attore Stefano Paiusco

ore 17.00 Borsetto Brothers – La band che fa suonare le biciclette



Sabato 15 dicembre

ore 11.30 Cilli il Peperoncino Rosso - Animazione per bambini

ore 15.00 Il mondo di Bu - Laboratori di cucina per bambini e famiglie

ore 17.00 Leonardo Maria Frattini - Le Frattinate di Nataleswing e canzoncine d'altri tempi



Domenica 16 dicembre

ore 11.30 Circo Tutu – Clown giocoleria e spettacolo

ore 15.00 Il mondo di Bu - Laboratori di cucina per bambini e famiglie

ore 17.00 Cadillac Circus – Musica, teatro, performance circensi e magia



Venerdì 21 dicembre

ore 11.30 Babbo Natale – Il Racconta Fiabe con l’attore Stefano Paiusco

ore 17.00 Cat Shades - Tre grandi musiciste per la grande musica



Sabato 22 dicembre

ore 11.00 Il mondo di Bu - Laboratori di cucina per bambini e famiglie

ore 11.30 Cilli il Peperoncino Rosso - Animazione per bambini

ore 17.00 I Briganti del Folk – Canzone d’autore, folk, tradizione popolare



Domenica 23 dicembre

ore 11.30 Babbo Natale – Il Racconta Fiabe con l’attore Stefano Paiusco

ore 15.00 Il mondo di Bu - Laboratori di cucina per bambini e famiglie

ore 17.00 Joe Sanketti - Tra swing e canzone d’autore



Lunedì 24 dicembre

ore 11.30 Circo Tutu – Clown, giocoleria e spettacolo

ore 17.00 Semo qua con la gran stela – Filastrocche Venete