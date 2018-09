Il veneto legge-maratona di lettura a castegnero (vi)

MARATONA DI LETTURA



***Alla SCUOLA PRIMARIA “G. Zanella” di Villaganzerla:

Dalla A di ADDIO alla Z di ZATTERA...staffetta tra le classi alla scoperta delle filastrocche

migranti - Dal libro di DI QUA E DI LA' DAL MARE Filastrocche migranti di Carlo Marconi,

in orario scolastico a cura delle insegnanti e del comitato genitori.



***In BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTEGNERO dalle 16.00 alle 18.00

Letture ad alta voce da parte di volontari a cura dell’Assessorato alla Cultura.

Saranno inoltre a disposizione alcuni libri della bibliografia proposta da Il Veneto Legge “Leggere il Paesaggio” per chi vorrà cimentarsi nella lettura ad alta voce.